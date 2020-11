Faza fabuloasa in Lokomotiv-Atletico! Luis Suarez a luat cel mai inedit cartonas galben din istoria fotbalului! Ce a putut sa faca uruguayanul

Atletico Madrid a jucat in deplasare cu Lokomotiv Moscova in etapa a treia a grupelor UEFA Champions League.

Jose Maria Gimenez a deschis scorul in minutul 18 dupa o centrare a lui Hector Herrera. Cea mai importanta faza a meciului s-a petrecut insa in minutul 24 al partidei. Rusii au primit un penalty in urma consultarii sistemului VAR. In momentul in care arbitrul Benoit Bastien s-a dus la monitorul de la marginea terenului, Luis Suarez s-a furisat in spatele acestuia pentru a vedea faza.

Luis Suarez booked after sneaking a look at the VAR monitor. A very Luis Suarez thing to do.#UCL pic.twitter.com/Yo9bRQyCzO — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) November 3, 2020

Pentru acest gest, Suarez a fost avertizat cu cartonas galben pentru comportament nesportiv.

Penalty-ul a fost transformat de Anton Miranchuk, care a stabilit de altfel scorul final al partidei.