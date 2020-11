CFR continua transferurile! Dupa Ben Youssef, clujenii sunt in negocieri cu un fundas central dorit in vara si de Dinamo

CFR Cluj continua achizitiile in zona centrala a apararii.

Dan Petrescu are mari probleme la nivelul fundasilor centrali, in conditiile in care Mike Cestor si Vinicius sunt accidentati, iar Andrei Burca a fost testat pozitiv cu coronavirus.

In acest context, antrenorul echipei din Gruia a cerut cu insistenta conducerii sa ii mai 2 fundasi centrali de calitate. Iar conducatorii campioanei s-au conformat.

In afara de tratativele pe care clujenii le poarta cu fostul fundas central al Astrei Giurgiu, Ben Youssef, jurnalistii de la Gazeta Sporturilor informeaza ca "feroviarii" se afla in negocieri cu mai multi fundasi centrali, printre care se numara si fostul fundas al lui Hamburg, Leo Lacroix.

In varsta de 28 de ani, fundasul care a bifat si o selectie in nationala Elvetiei a negociat in aceasta vara si cu Dinamo, dar negocierile nu s-au materializat. Conform sursei citate, inainte de Dinamo, Lacroix a mai negociat si cu echipe precum Swansea, Middlesbrough sau Nottingham Forrest, dar a fost refuzat de toate.

De asemenea, nou promovata din liga a treia engleza, Wycombe Wanderers nu a fost impresionata de fotbalistul care a jucat ultima data pentru echipa secunda a lui Saint-Etienne, in liga a patra franceza.

De-a lungul carierei, Lacroix a mai evoluat si pentru echipe importante din Elvetia, precum FC Sion sau FC Basel.

In acest moment, Leo Lacroix este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 800.000 de euro.