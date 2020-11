Provocare in izolare! Simona Halep si-a comentat unul dintre meciurile din acest an! Care a fost detaliul care a intristat-o

Ramasa fara meciuri in 2020, Simona Halep a incercat ceva nou.

Sportiva s-a facut comentatoare de tenis pentru o zi de acasa, unde se afla in izolare dupa ce a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus.

Simona a vrut sa le arate fanilor ca se simte bine si a acceptat provocarea celor de la WTA, care i-au cerut sa comenteze unul dintre propriile sale meciuri din acest an.

Romanca a ales semifinala cu Garbine Muguruza de la turneul de la Roma.

"Era trist pentru ca nu am avut spectatori. Am fost foarte increzatoare in timpul meciului. Simteam ca o sa pot castiga", a spus Simona Halep pe parcursul comentariului.