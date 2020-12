Messi, in genunchi in fata lui Ronaldo! Poza cu care sora portughezului a declansat scandalul! Ce a postat

Elma Aveiro a postat pe retelele de socializare o poza cu cei doi, in urma victoriei lui Juventus in fata Barcelonei, 3-0.

Sora lui Cristiano Ronaldo a starnit numeroase reactii furioase cu poza pe care a postat-o pe Instagram dupa victoria lui Juventus in fata Barcelonei.

Poza postata de Elma este un colaj in care Ronaldo apare in modul in care sarbatoreste golurile, iar Messi, in genunchi, in fata sa, ca si cum se ruga la el.

"Regele meu! Cel mai bun din toate timpurile! Mandria vietii mele!", a scris Elma pe Instagram.

Postarea a strans aproape 30 000 de aprecieri, dar si multe comentarii in care era criticata pentru poza si i se cerea sa il respecte pe Messi.