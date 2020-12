EXCLUSIV | Cristi Balaj a transat scandalul momentului din fotbalul mondial: "E normal sa aiba aceasta reactie! Trebuie sa ne cerem scuze!" Ce ii reproseaza brigazii de arbitri

Fostul arbitru FIFA a clarificat incidentul in care a fost implicata brigada condusa de Ovidiu Hategan la Paris.

Intr-o interventie la Ora Exacta in Sport, Balaj a explicat ca a fost doar o neintelegere provocata de utilizarea nefericita a unui termen care seamana foarte mult cu un cuvant jignitor din limba engleza.

"In primul rand noi ca natie, nu suntem un popor care jigneste, care are ca practica rasismului. Avem multi jucatori de culoare in Romania si nu as vrea sa fim perceputi ca un popor care practica rasismul.

In masura in care nu a existat un sens peiorativ si acest cuvant care seamana foarte mult cu un cuvant din limba engleza, dar care are cu totul si cu totul alt sens, mi-as dori sa fim realisti, si sa evitam sa mai folosim acest cuvant. Daca am fi avut o brigada din alta tara si care ar fi folosit expresia in limba proprie, nu ar mai fi fost nicio problema.

Nu mi-as dori sa dramatizam atat de mult, atata timp cat nu a fost folosit in acest sens. Daca cineva s-a simtit lezat trebuie sa ne cerem scuze. Sa nu creem aceasta imagine romanilor, cum ca am fi un popor care nu primim persoanele de culoare.

Am fost de atata ori cu aceasta brigada si niciodata nu am simtit ca s-ar uita diferit la unele persoane indiferent de etnie sau religie.

Trebuie sa ii intelegem, suntem alaturi de ei, ii respectam. Nu a fost folosit cu un sens peiorativ, exista o neintelegere. Pe viitor ar trebui eliminata o asemenea expresie. Concluzia ar trebui sa fie urmatoarea: cuvantul din limba romana seamana cu cel din engleza, sensul este total diferit. Arbitri nu au facut aceasta descriere cu sens peiorativ, nu au dorit saj igneasca. Daca cineva s-a simtit lezat, trebuie sa ne cerem scuze.

Este normal ca persoanele de pe banca sa aiba acea reactie, dar a fost doar o discutie interna pentru a se stabili care jucator trebuie sanctionat, nu cu sens peiorativ.

Trebuie explicat si transmis ca se va face ceva in acest sens si va fi modificat probabil modul de comunicare pentru a nu mai exista aceasta confuzie.

Daca am ceva de reprosat, reprosez fostilor mei colegi ca puteau sa evite usor aceasta situatie, folosind o altfel de forma de exprimare", a spus Balaj la PRO X.