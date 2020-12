Adrian Ursea, antrenorul lui Nice, reactie ACIDA dupa scandalul generat de Coltescu: "Exista idioti peste tot!

Adrian Ursea, antrenorul principal al lui Nice a vorbit despre scandalul generat de brigada lui Ovidiu Hategan la Paris.

Sebastian Coltescu a fost acuzat de rasism, dupa ca ar fi folosit cuvinte necorespunzatore in dialogul pe care l-a avut cu Hategan in limba romana. Antrenorul din campionatul francez nu este de acord cu ce s-a intamplat la in meciul din Champions League PSG – Basaksehir, chiar daca protagonistii scandalului sunt conationalii lui.

"Sunt dezolat cand vad astfel de lucruri. Este teribil, nu mai inceteaza. Suntem deja intr-o pozitie delicata. Pozitia mea este foarte clara, nu pot sa accept astfel de lucruri. Jucatorii au avut curaj, mi se pare ca in trecut au mai fost cazuri in care uneori jucatorii, chiar si individual, au parasit terenul. Aici a fost o actiune colectiva a celor doua echipe, a fost un mesaj foarte puternic", a spus antrenorul roman.

Adrian Ursea a mai spus ca este o problema grava ce s-a intamplat, dar a afirmat ca romanii nu sunt un popor rasist

"Ar trebui, odata pentru totdeauna, sa luam in serios acest mesaj si sa incetam cu prostiile, ca sa mergem inainte si sa ne ocupam de fotbal. In ceea ce priveste originile mele, eu locuiesc de peste 30 de ani in Elvetia, iar in ultimii ani aici, in Franta. Indiferent de ce origine sunt, romana sau alta, exista idioti peste tot. Originea nu are nicio legatura. Romania este o tara frumoasa, cu multe valori", a declarat Adrian Ursea pentru Le Figaro.

Adian Ursea a fost numit antrenor principal la Nice, dupa ce campionul mondial Patrick Vieira a fost demis. Echipa antrenorului roman este pe locul 11 in Ligue 1.