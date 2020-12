Reactia judecatorului roman de la TAS dupa scandalul MONSTRUOS din Champions League: "Brigada trebuia sa faca asta! E devastator impactul asupra imaginii Romaniei!"

Sebastian Coltescu si brigada lui Ovidiu Hategan au fost in centrul unui scandal cu tenta rasista in meciul din Champions League PSG-Basaksehir.

Judecator al Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, Cristian Jura, a declarat ca este sceptic in in privinta carierei arbitrului roman in cupele europene.

Cristian Jura, profesor universitar si doctor in stiinte juridice a publicat in 2014 cartea "Sport si rasism", in care vorbeste despre problemele actuale ca discriminarea si xenofobia.

Jura a declarat ca ca arbitrul roman nu a avut intentia de a fi rasist si ca ce a facut poate fi asociat cu rasismul. De asemenea, judecatorul de la Lausanne considera ca acesta a fost finalul carierei lui Coltescu in cupele europene.

"Chiar daca nu a avut intentia, efectele pe care le-a provocat pot fi asociate cu rasismul. Desi e o diferenta intre "negru" din romana si "negro" din engleza, care e peiorativ, la fel si 'nigger'. A utilizat un termen absolut nefericit. In limba engleza are o conotatie rasista. Putea sa aleaga orice alta exprimare, de exemplu 'a 3-a persoana din stanga'.

Arbitrii de la acest nivel beneficiaza de traininguri. Atat FIFA, cat si UEFA abordeaza inclusiv pozitia „centralilor” fata de rasism, un fenomen care in ultimii ani a capatat o amploare uriasa.

Da, urmeaza sa fie luate anumite decizii. Azi-noapte, s-a intrunit o comisie de disciplina ad-hoc. In orice caz, impactul asupra imaginii Romaniei este devastator!

Depinde de modul in care va judeca acest episod. Am vazut ca s-au delimitat de comportamentul lui Coltescu, iar decizia lor va fi, cel mai probabil, luata intr-o corelatie cu hotararea UEFA", a declarat judecatorul de la Lausanne pentru Gazeta.

Cristian Jura sustine ca brigada ar fi trebuit sa sa vorbeasca in limba engleza.

"Trebuie sa discutam si despre un aspect tehnic. Brigada ar fi trebuit sa vorbeasca in limba engleza. Sau, daca voiau sa comunice in romana, era nevoie sa fie foarte apropiati unul de celalalt, fara sa auda ceilalti jucatori sau membrii din staff-ul tehnic. Putem marca sintagma ca fiind una rasista, avand in vedere ca Webo a fost identificat cu acele cuvinte", a spus Jura.

Tweet ucl rasism COLTESCU Citeste si: