CTP sterge pe jos cu Sebastian Coltescu! Reactie ACIDA dupa scandalul din Champions League: "E meltenism! Ghiolbanie!"

Cristian Tudor Popescu a comentat cel mai discutat subiect al momentului.

CTP nu s-a putut abtine si l-a atacat pe Sebastian Coltescu, dupa ce oficialul brigazii de arbitri de la meciul PSG - Basaksehir l-a facut 'negru' pe antrenorul secund al echipei oaspete.

"Nu as vrea sa mai vorbesc despre fotbal. Am facut-o recent despre Diego Maradona si mi-a ajuns… Pentru ca insisti si pentru ca nu e vorba doar despre sport, o sa iti explic ce s-a intamplat aici.

A-l acuza de rasism pe acest domn Coltescu e prea mult si prea nobil pentru persoana lui. E vorba de meltenism, de ghiolbanie! El este un cetatean al Romanichii, nu al Romaniei.

Ceea ce numesc oficialii occidentali sau politicienii rasism este pura ghiolbanie a acestui personaj. Pe deasupra, este nedumerit, ca si destui alti cetateni ai Romanichii, de ce se intampla aceste lucruri acum, de ce se face atata zarva, de ce tot tapajul acesta… In mintea lui, se gandeste.

Inteleg ca exista o scuza ca nu ar fi putut sa identifice jucatorul altfel… Cum sa nu poata identifica un arbitru un membru al unei echipe? Cum sa nu-l poata identifica altfel decat folosind expresa?", a spus CTP, pentru ProSport.

Cristian Tudor Popescu: "Vorbim de un arbitru de Champions League! E inacceptabil sa nu ai cultura"

Jurnalistul l-a criticat pe Coltescu si pentru faptul ca a ales sa vorbeasca in limba romana si nu il limba engleza la o partida oficiala din Champions League:

"Este inacceptabil sa nu ai cultura, indiferent de convingerile tale si indiferent daca esti un ghiolban in Romanica, nu in Romania, de adresare si de identificare! Vorbim totusi despre un arbitru de Champions League! Esti obligat sa ai aceasta minima cultura.

Sa va mai spun ceva. Ati observat ca el a vorbit romaneste, nu a vorbit in engleza sau franceza? De ce? Turca nu ii puteam cere sa o cunoasca, dar engleza e o limba oficiala si e limba utilizata in UEFA Champions League. Chiar si cei de la Basaksehirspor i s-au adresat lui in engleza.

De ce a vorbit romaneste? Pentru ca s-a gandit ca nu va intelege nimeni. In subconstient a crezut ca vorbind in limba lui si a lui Hategan nu il va auzi nimeni si nu il va intelege. A vrut sa se ascunda. Asta este povestea acestui episod", a mai spus CTP.