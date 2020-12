"Sunt tigani!" INCREDIBIL! Ce a putut sa spuna un membru al staff-ului de la Instanbul BB despre romani! Noi detalii ies la iveala dupa meciul terminat cu un scandal monstru

Sebastian Coltescu a fost acuzat de rasism dupa ce a avut o disputa la marginea terenului cu Pierre Webo, secundul lui Istanbul BB. Meciul s-a oprit dupa doar 15 minute, iar fotbalistii campioanei Turciei au refuzat sa mai intre pe teren.

Intr-unul din momentele in care jucatorii lui Istanbul BB delibereaza cu Ovidiu Hategan, pe o inregistrare video se aude o voce care spune: "In tara mea, romanii sunt tigani!".

Potrivit internautilor, cel care ar fi spus acest lucru este unul din membrii staff-ului de la echipa turca. Chiar daca imaginile il surprind pe Ovidiu Hategan discutand cu Mehmet Topal, fotbalistul turc nu ar fi putut spune acest lucru judecand dupa citirea buzelor.

BREAKING: Voice from the back "In my country, Romanians are gypsy!" No comment.

Initially, I thought it was Topal saying it, judging by lip-reading. I have no certainty on the identity of the one who said it, so I won't advance any name.