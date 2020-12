Atac SOCANT al lui Banciu dupa scandalul mondial cu Coltescu, Sovre si Hategan: "Un putregai de echipa. Mbappe e un analfabet. Neymar se da negru"

Sebastian Coltescu si brigada condusa de Ovidiu Hategan au fost in centru unui scandal cu tenta rasista in meciul PSG - Basaksehir din Liga Campionilor.

Radu Banciu a vorbit despre incidentul cauzat de arbitrul roman si spune ca Sebastian Coltescu nu poate fi acuzat de rasism. Jurnalistul a criticat starurile lui PSG, Neymar si Mbappe. Jucatorul brazilian a fost cel care s-a aratat afectat de cuvintele pe care le-a spus arbitru roman.

"Rasism nu poate fi! Daca spui 'ala negru' nu e acelasi lucru cu 'negrul ala'. E o stangacie, a avut ghinion si ar fi putut sa evite aceasta exprimare. 'Ala negru' nu e rasism in dreptul francez, deci nici in dreptul nostru. Nu este o insulta rasista! Daca vedeam ce era la gura lui Webo sau a lui Demba Ba, vedeam ca au insultat mai rau decat a facut-o Coltescu sau Sovre. UEFA nu lupta contra rasismului. Considera asta o problema minora.

Daca zicea 'negrul ala nenorocit' era pasibil de amenda in Franta, de cateva de mii de euro. Dar nu era considerat rasism, ci o insulta. E cu totul altceva decat rasismul, care inseamna sa persecuti pe cineva si sa-l privezi de drepturi, ceea ce e revoltator", a declarat Radu Banciu pentru LookSport.

Turcii nu au vrut sa continue meciul, sustinuti fiind de jucatorii de culoare de la PSG. Niste neispraviti, niste evazionisti! Neymar ia 3 milioane de euro pe luna, e evazionist si nimeni nu vorbeste despre asta. Se da negru pentru a profita de situatia pe care o traversam si pentru a avea beneficii. E mai avantajos sa fii negru decat alb.

Mbappe, care nu stie sa puna virgula, a scris patru cuvinte pe Twitter pentru a-i aduce un omagiu lui Webo si a facut doua greseli gramaticale. Este un analfabet! Castiga 1,5 milioane de euro pe luna si este revoltat de societate! Sa-mi explice cineva cum este oprimat de societate Mbappe, cetatean de culoare, asa cum se identifica, daca el castiga intr-o luna cat tot orasul asta intr-un an? El face parte dintre indignatii planetei! Daca s-ar inchide robinetul in acest sport de ipocriti si mizerabili, Mbappe ar fi de maine la pus faianta sau la strung. Astia sunt cei care ne dau noua lectii, niste evazionisti si niste batausi.

SAY NO TO RACISM. ❌❌❌ M.WEBO WE ARE WITH YOU. ✊???? — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 8, 2020

In Turcia, femeile sunt umilite, iar drepturile omului sunt batjocorite. A venit aceasta echipa de putregai si a facut circ! Faptul ca cei de la Basaksehir nu au vrut sa continue meciul este o infractiune care trebuia pedepsita cu victorie 3-0 la 'masa verde' pentru PSG si, in mod normal, turcii ar fi exclusi doi ani din cupele europene", a spus Banciu.

De asemenea, Radu Banciu nu a uitat sa il taxeze nici pe centralul Ovidiu Hategan, despre care a spus ca tenta lui era sa conduca meciul in favoarea lui PSG.

"'Hotugan' a facut prapad aseara. In 14 minute i-a lasat in izmene pe turci. Tenta lui era sa conduca meciul in favoarea lui PSG! Aceasta brigada nu are ce cauta in cupele europene. Faptul ca asemenea indivizi, fara nicio calitate profesionala, conduc la acest nivel este inacceptabil. Doar intr-o lume corupta pana in maduva oaselor se poate intampla asta. Asta e problema", a adaugat jurnalistul Radu Banciu.