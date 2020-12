EXCLUSIV | Adrian Porumboiu despre incidentul de la Paris: "Hategan a gresit grav!" Ce ar fi trebuit sa faca centralul roman pentru a evita acest scandal

Fostul finantator de la FC Vaslui a explicat de ce considera ca Ovidiu Hategan este principalul vinovat pentru incidentul de la PSG-Istanbul BB.

Intr-o interventie la emisiunea Ora Exacta in Sport, fostul arbitru a precizat ca Hategan ar fi trebuit sa il trimita la vestiare pe arbitrul care a avut acea exprimare la adresa lui Pierre Webo.

"Parerea mea despre Coltescu o stiti foarte bine. Daca este adevarat, Coltescu trebuia sa clarifice lucrurile. Si la Sovre si la Coltescu, este vorba despre niste lucruri impamantenite in fotbalul romanesc, prin care isi permit sa trimita foarte usor antrenori in tribune si alte lucruri.

L-am laudat cand a fost de laudat pe Hategan, dar aseara in opinia mea a gresit grav. El putea sa intervina foarte usor. Trebuia sa il trimita la cabine pe cel care a zis acel lucru si se linisteau spiritele. In aceasta faza, in care sa auzit foarte clar expresia 'ala negru', il trimit la vestiar pe cel care a spus acest lucru.

Aici trebuie sa creezi echilibru, vorbim de Champions League. Cand dai un cartonas rosu, trebuie sa fii sigur in primul rand tu, nu sa te iei dupa Sovre sau Coltescu. Tot ce au vorbit ei si cu cei de la VAR ramane inregistrat.

Categoric Hategan trebuia sa il trimita pe arbitrul in culpa la vestiare. Cei care folosesc o expresie cu cea mai mica tenta de rasism nu au ce cauta pe un teren de fotbal. Eu cred ca fiecare are de invatat si daca ai ajuns la un asemenea nivel trebuie sa te comporti ca atare.

Hategan a avut o comportare excelenta pana acum si nu merita sa i se intample acest lucru, nici lui si nici fotbalului romanesc", a spus Porumboiu la PRO X.