Decizie de ULTIMA ORA a lui Vassaras! Presedintele CCA i-a somat pe arbitrii romani sa NU IL SUSTINA public pe Coltescu dupa scandalul de la meciul din Champions League

Remarcile lui Coltescu in meciul PSG - Basaksehir au declansat un adevarat scandal in fotbalul mondial, iar Comisia Centrala a Arbitrilor nu a ramas fara reactie.

Presedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor a convocat o sedinta video cu arbitrii romani in urma scandalului de la meciul din Champions League PSG - Basaksehir.

Vassaras i-a instiintat pe arbitrii romani de sedinta in cursul diminetii de miercuri, moment in care i-a si avertizat sa nu comenteze scenele de la PSG - Basaksehir si, in special, sa nu posteze mesaje de incurajare pentru arbitrul craiovean sau prin care sa isi arate sprijinul, anunta Gazeta.

Fostul arbitru grec a contribuit la ascensiunea lui Ovidiu Hategan si Istvan Kovacs in ierarhia UEFA. Cei doi fac parte din cea mai inalta treapta a arbitrajului, Elite Class. Cei doi centrali romani au fost delegati in aceasta etapa din Champions League.

Mai mult, Hategan a devenit primul arbitru din lume care a condus de la centru cinci partide consecutive din Champions League, excluzand-o pe cea de marti seara, care a fost suspendata.