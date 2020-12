Cosmin Contra, reactie in MARCA dupa scandalul in care a fost implicat Coltescu: "E un arbitru controversat, dar nu rasist!" Ce le-a spus spaniolilor

Cosmin Contra a vorbit intr-un interviu pentru spaniolii de la Marca.

Fostul antrenor al lui Dinamo a comentat episodul rasist care s-a petrecut la duelul PSG - Basaksehir, din ultima runda a grupelor Champions League.

Contra este convins ca gestul lui Coltescu nu a fost unul rasist:

"Il cunosc pe Coltescu. Este un arbitru controversat in Romania, dar nu rasist. Poate ca i-a scapat. Am auzit si eu la televizor ce a spus si acel cuvant in romana inseamna negru. Cred ca a facut o greseala fara sa-si dea seama. Dar atata timp cat ea s-a intamplat, poate fi intors pe toate partile si tot asa va ramane", a spus Cosmin Contra, pentru MARCA.

Cosmin Contra: "Pablo Cortacero mi-a prezentat un proiect similar cu ceva de la Real Madrid sau Barcelona in Spania"

Fostul antrenor de la Dinamo a le-a vorbit spaniolilor si despre noul actionariat din Stefan cel Mare:

"Pablo Cortacero m-a sunat si mi-a prezentat un proiect foarte interesant, cu investitii pentru a face un club mare, similar cu Real Madrid si Barcelona in Spania.

Mi-am dorit foarte mult sa ma intorc in tara mea. Mi s-a parut un proiect incitant unde au sosit multi jucatori din Spania. Totul parea foarte frumos, pana cand realitatea a fost ca nu s-a bagat niciun euro in conturile clubului si am trait doar din drepturi de televiziune", a mai spus Contra.