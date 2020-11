Pierdere uriasa pentru Conte inaintea super duelului cu Real! Golgheterul Lukaku nu a facut deplasarea la Madrid din cauza unei accidentari

Real Madrid si Inter Milano se vor duela in cel mai important meci al etapei a treia a grupelor UEFA Champions League.

Cele doua echipe se afla in situatii foarte dificile in grupa din care mai fac parte Sahtior Donetsk si Borussia Monchengladbach. Inter este pe locul 3 in grupa cu doua puncte, in timp ce Real Madrid se afla pe ultimul loc cu un singur punct obtinut in doua etape.

In acest context, este un meci decisiv in perspectiva calificarii pentru ambele echipe.

Echipa din Milano nu se va putea baza insa pe cel mai bun jucator al ei, golgheterul Romelu Lukaku. Dupa cum informeaza jurnalistii de la TuttoMercatoWeb, atacantul belgian nu s-a recuperat in totalitate dupa accidentarea suferita in meciul cu Sahtior din meciul trecut din Champions League. Astfel, acesta nu a facut deplasarea la Madrid alaturi de colegii sai.

Romelu Lukaku will be OUT for Inter's UCL matchup with Real Madrid tomorrow due to injury pic.twitter.com/YSmJZb5sk8 — International Champions Cup (@IntChampionsCup) November 2, 2020

Romelu Lukaku este golgheterul lui Inter in acest sezon, reusind sa marcheze 8 goluri in toate competitiile.

Real Madrid-Inter Milano se va disputa marti de la ora 22:00 si va transmis LIVETEXT pe www.sport.ro.