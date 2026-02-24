Campioanele olimpice au refuzat invitația lui Donald Trump

„Suntem sincer recunoscători pentru invitaţia adresată echipei noastre feminine americane de hochei pe gheaţă, medaliată cu aur, şi apreciem profund recunoaşterea performanţei lor excepţionale”, a declarat un purtător de cuvânt al USA Hockey, citat de mass-media americană.

Dar, a adăugat el, „din cauza calendarului şi a angajamentelor şcolare şi profesionale deja planificate după Jocuri, sportivele nu vor putea participa”.

Echipa masculină americană, de asemenea medaliată cu aur la Milano, a primit o invitaţie la discursul lui Trump şi la o recepţie la Casa Albă miercuri. Deocamdată nu se ştie dacă echipa masculină va onora invitaţia.

Duminică, în timpul unei convorbiri telefonice, retransmisă pe reţelele sociale, cu jucătorii echipei masculine americane, în prezenţa directorului FBI, Kash Patel, Trump a declarat: „Trebuie să vă spun că va trebui să aduceţi echipa feminină, ştiţi bine asta”. El a adăugat că ar fi „probabil destituit” dacă nu ar face acest lucru. Aceste remarci au provocat râsete în rândul ascultătorilor săi.

La fel ca bărbaţii, jucătoarele de hochei americane au devenit campioane olimpice după ce au învins echipa Canadei.

Preşedintele american a sărbătorit cu fast victoria echipei masculine de hochei, publicând luni pe reţeaua sa Truth Social un videoclip generat de AI în care apare, îmbrăcat în costum bleumarin şi cravată roşie pe patinoar, ridiculizând echipa canadiană de hochei şi marcând, în trecere, golul victoriei, scrie News.ro.