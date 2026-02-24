Marți seară, spaniolii au primit vizita belgienilor în returul play-off-ului pentru optimile UEFA Champions League. După 3-3 în tur, Atletico Madrid s-a impus cu 4-1 în retur și și-a asigurat accederea în optimile de finală de la ”masa bogaților”.

Diego Simeone laudă un jucător după ce Atletico Madrid s-a calificat în optimile UCL: ”Îi simt potențialul”

Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, și-a lăudat jucătorii pentru maniera în care au evoluat pe ”Metropolitano” în returul cu Brugge și a ținut să vorbească în termeni laudativi și despre Alexander Sorloth.

Atacantul norvegian, cotat la 20 de milioane de euro de site-urile de specialitate, a marcat un hat-trick în fața lui Club Brugge.

”E foarte important că am ajuns din nou în optimile de finală. Să vedem dacă vom putea avansa și mai departe de atât. Apreciez cum s-au pregătit jucătorii.

(n.r. despre hat-trick-ul lui Sorloth) Simt potențialul lui Sorloth. A jucat foarte bine. Are calități diferite dacă-l comparăm cu ceilalți de pe teren. Face o treabă bună”, a spus Diego Simeone, citat de Sport.es.