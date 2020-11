"M-a surprins putin!" Aioani explica GAFA de la golul lui Cristea! Ce spune portarul Chindiei 

Chindia a pierdut pe teren propriu cu FCSB, 2-0 si a bifat a doua infrangere consecutiva.

Dambovitenii s-au mutat la Giurgiu pentru partida din etapa noua cu FCSB, iar schimbarea nu le-a priit, inregistrand astfel a doua infrangere consecutiva, dupa cea cu UTA.

Iulian Cristea a deschis scorul pentru oaspeti in minutul 23, dupa o gafa a lui Aioani, iar Florin Tanase a stabilit rezultatul final in a doua repriza cu un sut din afara careului.

Aioani, portarul nationalei de tineret care a fost folosit de Adi Mutu in absenta lui Vlad, a vorbit la finalul partidei despre gafa sa.

"Stiam ca intalnim o echipa buna, cu calitate, cu joc de posesie foarte bun, si-au pus amprenta pe toata durata meciului si s-a vazut.

A fost o balbaiala si Cristea a reusit sa marcheze, am vrut sa ies, am crezut ca da Fomba cu capul, m-a surprins putin si nu am avut timp sa revin.

Nu poti sa o tii numai in victorii, egaluri si rezultate bune, mai prinzi si perioade din astea. Speram sa iesim mai repede din aceasta situatie.

Nimeni nu are de dovedit nimic, domnul Adrian Mutu stie pe cine sa bage, noi trebuie sa ne facem treaba in continuare la club si nationala", a spus Aioani la finalul meciului.