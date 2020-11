Iulian Cristea se afla in cea mai buna forma a carierei! A reusit al treilea gol in 4 meciuri! VIDEO cu reusita fundasului

FCSB a jucat in deplasare cu Chindia Targoviste in etapa a noua a Ligii 1.

Iulian Cristea este cel mai bun marcator al echipei antrenate de Toni Petrea in ultimele 4 etape. Dupa ce a reusit sa inscrie pentru "ros-albastri" in partidele cu Dinamo si Hermannstadt, Cristea a deschis scorul in meciul cu Chindia Targoviste, disputat la Giurgiu.

In minutul 23 al partidei, in urma unui corner executat scurt de baietii lui Petrea, Olimpiu Morutan a centrat pe linia careului de 6 m, de unde Cristea a profitat de o iesire gresita a portarului Aioani si a trimis mingea in poarta goala.

Fundasul de 26 de ani a venit la FCSB in februarie 2019 de la Gaz Metan Median in schimbul sumei de 150.000 de euro.

Fotbalistul care poate juca atat pe postul de fundas central, cat si pe cel de mijlocas defensiv a bifat 6 selectii la echipa nationala U21 a Romaniei, dar si una la prima reprezentativa, nereusind insa sa marcheze niciun gol.

In prezent, Cristea este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 1 milion de euro.