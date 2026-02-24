Igor Tudor are o misiune dificilă pe banca tehnică a lui Tottenham, mai ales după eșecul la scor înregistrat duminică în derby-ul nordului Londrei (1-4 cu Arsenal). Noul antrenor interimar, adus în luna februarie a acestui an în locul lui Thomas Frank, a avut de gestionat o criză de efectiv, având la dispoziție doar 14 jucători de bază din cauza accidentărilor și suspendărilor.

Probleme mari în defensiva londonezilor

În lipsa lui Cristian Romero, care este suspendat până la jumătatea lunii martie, și a lui Kevin Danso (accidentat), linia de fund a lui Tottenham a fost una improvizată. Tudor l-a retras în apărare pe mijlocașul Joao Palhinha, folosindu-l alături de Micky van de Ven și Radu Drăgușin. Formula nu a dat randament în fața „tunarilor”, iar publicația GiveMeSport a pus tunurile pe internaționalul român.

Analizând situația din defensivă, sursa britanică a transmis un mesaj clar referitor la „tricolor”: „Când toți fundașii centrali ai lui Tottenham sunt apți, Drăgușin nu se apropie de primul 11. Totuși, el a fost folosit ca jucător de profil pentru acea poziție în ultimele săptămâni în absențele lui Romero și Danso, dar acest lucru nu mai poate continua.

Internaționalul român nu a arătat niciodată că este suficient de bun pentru a juca constant pentru Tottenham de la transferul său de 25 de milioane de lire sterline de la Genoa din 2024, analistul Raj Chohan spunând despre el că nu este la nivelul din Premier League după cel mai recent derby al nordului Londrei. Dacă Spurs vrea să supraviețuiască în acest sezon, Tudor trebuie să îl scoată imediat pe jucătorul de 24 de ani din primul 11, înainte ca echipa să renunțe la el în această vară.”

Britanicii notează că antrenorul croat speră să poată conta pe revenirile lui Pedro Porro și Kevin Danso pentru deplasarea de la Fulham din acest final de săptămână, tocmai pentru a remodela compartimentul defensiv al londonezilor.