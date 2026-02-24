Mijlocașul și-a reziliat contractul cu Konyaspor după ce a fost scos din lotul echipei în pauza de iarnă. Ulterior a fost reprimit în lot, dar cu toate acestea, Ștefănescu nu a prins niciun minut în 2026.

Konyaspor îl duce pe Marius Ștefănescu la FIFA

În cursul zilei de marți, Ștefănescu și-a reziliat contractul și a părăsit clubul. Turcii le-au plătit 300.000 de euro celor de la FCSB pentru a-l transfera pe Ștefănescu, fotbalistul care a semnat un contract cu un salariu anual de 440.000 de euro pe an.

Având în vedere că a fost exclus din lot și nu a mai fost primit la antrenamente, Ștefănescu și-a reziliat contractul pentru cauză justă, astfel încât poate semna cu a treia echipă într-un singur an, însă turcii de la bbnhaber.com.tr susțin că cei de la Konyaspor s-au decis să se adreseze FIFA pentru că în opinia lor, Ștefănescu a reziliat înțelegerea în mod nedrept.

Ștefănescu ar negocia cu Farul

Potrivit Iamsport, Ștefănescu își negociază revenirea în Superliga României și este deja în discuții avansate cu un club. Concret, fostul jucător de la Sepsi și de la FCSB ar fi în negocieri cu Farul Constanța, însă rămâne de văzut dacă mutarea se va concretiza.