Mironica: "M-a sunat Becali si mi-a zis ca un nepot de-al lui ma va duce in padure si ca vom deveni rude!" Dezvaluiri incredibile despre patronul FCSB

Comentatorul PRO TV Mihai Mironica i-a povestit lui Robert Nita un episod necunoscut din cariera sa.

Mironica si-a amintit de o conversatie pe care a avut-o cu Gigi Becali in urma cu aproape 20 de ani. Enervat de glumele din Emisiunea "Fotbal la Maxx", una dintre cele mai de succes din Romania la inceputul anilor 2000, Becali l-a sunat pe Mironica, atunci producator al emisiunii. Dialogul dintre cei doi n-a fost deloc unul de care Becali sa fie astazi mandru!

"M-a sunat Gigi Becali intr-o zi. Am vorbit de 3-4 ori in 20 de ani. Acum vreo 20 de ani m-a sunat si m-a injurat timp de o ora. Nu s-a repetat cu injuraturile. Acum cred ca nu vrea sa-si aduca aminte momentele alea, vedem ca are o alta abordare. Avea legatura cu o emisiune pe care o faceam, "Fotbal la Maxx". Eu eram producatorul programului. A aflat numarul meu, in urma acelei discutii mi-a zis ca un nepot de-al lui ma va duce in padure la Baneasa si vom deveni rude", a spus Mironica.