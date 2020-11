Vestea pe care fanii dinamovisti nu voiau sa o auda! "Eu nu cred ca-i prinde paltonul pe spanioli, pleaca pe rand toti!" Verdict dur dat de un fost oficial din Liga 1

Dinamo trece printr-o perioada ingrozitoare.

Banii promisi de spaniloli nu au venit, iar jucatorii si oamenii din interiorul clubului sunt neplatiti de luni bune. Fostul oficial de la FCSB, Narcis Raducan, considera ca grupul de investitori straini va pleca din Stefan cel Mare pana la sfarsitul anului.

"E dezamagitor pentru suporteri, dar nu e nicio speranta! E vorba aia, nu-i prinde paltonul, eu nu cred ca-i prinde paltonul pe spanioli, pleaca pe rand toti!

Sunt multe intrebari de pus, mi se pare o ruleta ruseasca ce au facut ei. Nu am mai vazut asa ceva. Aici nici nu poti sa identifici cine poate raspunde la o intrebare simpla: cand vin banii?

Vin cu explicatii ca e bolnav, ca saptamana viitoare, ca nu a functionat ceva. Noi suntem satui in Romania, ei nu stiu in ce tara au venit! Toate tertipurile s-au tot folosit la noi, nu mai merge, poate in Spania mai merge, dar si acolo e un milion de romani care fac treaba asta.

Daca lua cineva Barcelona sau Real Madrid nu era normal sa se vorbeasca? Poate daca se duceau la echipa din Liga 2 mai scapau, poate daca luau Metaloglobus nu era iuresul acesta, dar cand iei Dinamo, a doua cea mai titrata echipa din Romania si vrei sa nu te intrebe nimeni de bani, e foarte tare", a declarat Narcis Raducan pentru Digisport.

Echipa lui Cosmin Contra are ca obiectiv calificarea in playoff-ul Ligii 1. Dinamo este pe locul 15 in clasament cu 5 puncte dupa 8 etape si are o serie negativa de 4 infrangeri consecutive.