BREAKING NEWS: Maradona are un cheag de sange pe creier si trebuie operat de urgenta! Anunt CUTREMURATOR in Argentina

Medicii lupta pentru a-i salva viata lui Maradona!

Superstarul argentinian are probleme mai mari decat se credea ieri, in momentul internarii sale, anunta TyC Sports din Argentina. Conform sursei citate, Maradona are un cheag de sange pe creier si trebuie operat de urgenta.

Diego, care a implinit 60 de ani pe 30 octombrie, a fost internat ieri dupa ce a acuzat stari depresive. Medicii i-au gasit initial o anemie, insa testele facute in ultimele ore au adus un diagnostic crunt.

Maradona va fi transferat de urgenta de la clinica unde se afla acum pentru a fi supus interventiei chirurgicale.

Cheagul a fost descoperit in urma unui computer tomograf facut astazi de Maradona. Diego va fi dus la clinica Olivos, unde va fi supus unei interventii care poate dura pana la 6 ore. Operatia e programata sa inceapa la ora 1:00.

Verónica Ojeda y su llegada al Sanatorio Ipensa, tras confirmarse la operación de Maradona: "No sé cómo está, acabo de entrar". pic.twitter.com/LOND5m2i5G — TyC Sports (@TyCSports) November 3, 2020

