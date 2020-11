Borussia Monchengladbach face instructie cu Sahtior! 3 goluri in 26 de minute, iar ultimul este o adevarata BIJUTERIE! VIDEO cu super golul lui Plea

Baietii antrenati de Marco Rose au reusit sa marcheze de 3 ori in numai 26 de minute. Alassane Plea a deschis scorul in minutul 8 al partidei dupa un assist de la Stefan Lainer, iar in minutul 17 Valeriy Bondar de la gazde si-a trimis mingea in propria poarta.

Cel mai frumos gol al meciului a venit insa in minutul 26 si a fost marcat de acelasi Alassane Plea. Fotbalistul francez de 27 de ani a primit o pasa din partea stanga de Lars Stindl si, aproape de pe loc, a trimis o torpila de la 22 de m. care s-a dus direct sub bara portii aparate de Anatolii Trubin.

Allasane Plea for Gladbach. Great goal from the former OGC Nice striker. His second goal of the game. Gladbach playing very well. #UCL pic.twitter.com/fCcyGZbaO8