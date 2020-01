Jurgen Klop REFUZA sa stea pe banca lui Liverpool in Cupa Angliei si anunta ca in teren vor intra copiii! Ce s-a intamplat

Liverpool e nevoita sa rejoace meciul din turul 4 al Cupei Angliei.

"Cormoranii" s-au chinuit cu Shrewbury, echipa din liga a 3-a, si au remizat 2-2 in Cupa Angliei, ceea ce inseamna ca meciul se va rejuca la inceputul lunii februarie.

Jurgen Klopp a fost extrem de nervos la conferinta de presa si a anuntat ca nu va sta pe banca la rejucare si ca niciun titular de baza nu va face parte din lot, asa cum s-a intamplat si in Cupa Ligii, contra lui Aston Villa (infrangere cu 5-0). Atunci, Liverpool a jucat 2 meciuri in mai putin de 24 de ore, pe doua continente diferite, echipa de baza facand deplasarea la Campionatul Mondial al Cluburilor, iar cea U23 fiind aruncata in lupta contra celor de la Aston Villa.

In luna februarie, Premier League programeaza o pauza inter-sezon (2-16 februarie), pentru ca Anglia nu se bucura niciodata de pauza de iarna obisnuita ca in majoritatea ligilor europene. Jurgen Klopp considera ca decizia celor din Premier League trebuie pusa in aplicare si jucatorii respectati.

"Nu vom fi acolo, vor fi copiii. Stiu ca nu e o decizie populara, dar asta este... Premier League ne-a cerut sa respectam pauza de iarna si asta vom face. De asemenea, avem respect pentru jucatori si pentru starea lor mentala si fizica. Despre asta este pauza de iarna, ca jucatorii sa se odihneasca", a spus Klopp.

Meciul din Cupa va fi al 41-lea din acest sezon pentru Liverpool: o medie de un joc la fiecare 5 zile si cate unul la mai putin de 4 zile in ultimele 2 luni.