"Nu le spuneti voi antrenorilor ce au de facut!" Guardiola s-a INFURIAT si a sarit in apararea lui Klopp la conferinta de presa! Ce intrebare l-a deranjat pe antrenorul lui City

Antrenorul lui Liverpool a fost extrem de iritat de programul incarcat pe care echipele englezesti il au si a declarat ca nu va folosi niciun jucator important in urmatorul meci din Cupa, ba chiar a afirmat ca nici nu va sta pe banca.

Reactia sa a adus mai multe critici, insa antrenorii din Anglia au sarit in apararea lui. Printre ei este si Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, care s-a enervat la ultima conferinta de presa in momentul in care a fost intrebat despre acest subiect.

"Acceptam programul competitiilor, meciurile la 2-3 zile, dar nu le spuneti voi antrenorilor ce au de facut, ce echipa trebuie sa aleaga. Noi vom fi acolo, dar nu ne spuneti ce jucatori trebuie sa fie pe teren", a declarat Pep Guardiola la conferinta de presa.

