Gigi Becali a luat decizia în cazul lui Ofri Arad

FCSB a luat decizia în privința lui Ofri Arad înaintea duelului cu Metaloglobus București, din etapa a 28-a a Superliga.

Potrivit Spotmedia, mijlocașul va fi titular și va bifa primele minute oficiale pentru vicecampioana României.

Roș-albaștrii ocupă locul 10, cu 40 de puncte, la trei lungimi de ultimul loc de play-off, deținut de FC Argeș, în timp ce Metaloglobus este ultima clasată, cu doar 11 puncte.

FCSB îl trimite pe Ofri Arad din primul minut în teren

Staff-ul tehnic consideră că Arad este pregătit să joace aproximativ 60 de minute, după ce niciunul dintre mijlocașii centrali nu a reușit să se impună.