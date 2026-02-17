Gigi Becali a luat decizia în cazul lui Ofri Arad

Gigi Becali a luat decizia în cazul lui Ofri Arad
FCSB este cât pe ce să rateze play-off-ul.

ofri arad FCSB Metaloglobus
FCSB a luat decizia în privința lui Ofri Arad înaintea duelului cu Metaloglobus București, din etapa a 28-a a Superliga. 

Potrivit Spotmedia, mijlocașul va fi titular și va bifa primele minute oficiale pentru vicecampioana României.

Roș-albaștrii ocupă locul 10, cu 40 de puncte, la trei lungimi de ultimul loc de play-off, deținut de FC Argeș, în timp ce Metaloglobus este ultima clasată, cu doar 11 puncte.

FCSB îl trimite pe Ofri Arad din primul minut în teren

Staff-ul tehnic consideră că Arad este pregătit să joace aproximativ 60 de minute, după ce niciunul dintre mijlocașii centrali nu a reușit să se impună. 

Fotbalistul a fost deja anunțat că va începe din primul minut, iar decizia a ajuns și la patronul Gigi Becali.

Transferul israelianului a stârnit controverse, mai ales după criticile primite de președintele Consiliului de Administrație, Mihai Stoica, acuzat că a adus un jucător nepregătit.

Ofri Arad a semnat în această iarnă liber de contract, după despărțirea de Kairat Almaty. El a primit o primă de instalare de 400.000 de euro și are un salariu lunar de 20.000 de euro.

