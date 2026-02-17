Anunțul a venit! Bukayo Saka a semnat cu Arsenal

Surse au declarat pentru BBC Sport că acordul îl va face pe Saka cel mai bine plătit jucător al clubului, cu un salariu de peste 300.000 de lire sterline pe săptămână.

Discuţiile privind un nou contract durează de aproape un an, Saka acceptând verbal în ianuarie să-şi lege viitorul de club pe termen lung.

Saka a semnat contractul său anterior, care urma să expire în 2027, în 2023, dar reînnoirea înţelegerii sale înseamnă că jucătorul în vârstă de 24 de ani şi-a dedicat "tunarilor" cei mai buni ani ai carierei sale.

Vestea vine ca un imbold major pentru Arsenal, care se luptă pe patru fronturi pentru a câştiga un trofeu pentru prima dată din 2020.

Acordul este cel mai recent exemplu pentru felul în care Arsenal îşi leagă jucătorii cheie de contracte pe termen lung, în încercarea de a păstra un lot capabil să lupte pentru titlu.

William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ethan Nwaneri şi Myles Lewis-Skelly au semnat cu toţii noi contracte pe termen lung în vară.

Saka a marcat şapte goluri în 33 de apariţii în acest sezon pentru "tunari". El a debutat în prima echipă la 17 ani, în 2018, după ce a trecut prin academia lui Arsenal, şi a jucat în 217 meciuri în Premier League, marcând 57 de goluri.

Saka este la 116 meciuri în Premier League de recordul de 333 de meciuri al lui Ray Parlour pentru Arsenal şi va avea 13 ani ca profesionist în tricoul echipei când noul său contract expiră în 2031.

Saka a marcat 14 goluri în 48 de apariţii pentru Anglia şi este aşteptat să facă parte din lotul lui Thomas Tuchel pentru Cupa Mondială, care începe în iunie.

Arsenal are patru puncte avans în fruntea Premier League şi o va întâlni pe Manchester City în finala Cupei Ligii în martie.

Londonezii s-au calificat, de asemenea, în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor şi în runda a cincea a Cupei Angliei.

Agerpres