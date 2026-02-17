Antrenorul croat a oferit un interviu scurt pentru site-ul oficial al lui Tottenham în care a vorbit despre noua sa funcție în cadrul clubului.

Igor Tudor: ”Fiecare jucător trebuie să dea ceva în plus, ceva extra!”

Igor Tudor a dezvăluit ce schimbări sunt necesare la Tottenham, iar croatul a subliniat că, în opinia sa, Spurs are nevoie să își recâștige încrederea pe teren. De asemenea, tehnicianul a făcut apel la jucători pentru a da totul pe teren, astfel încât londonezii să iasă din situația dezastruoasă în care se află.

Igor Tudor a precizat că va încerca să implementeze la echipă un sistem bazat pe jucătorii pe care îi are în acest moment la dispoziție având în vedere că Spurs are probleme din cauza accidentărilor.

”Prima prioritate este să oferim tot ce are nevoie echipa în aceste momente. Echipa are nevoie, cred eu, înainte de toate, să recâștige încredere și curaj, dar, în același timp, și lucrurile concrete pe teren.

Ceea ce am spus din prima zi aici: fiecare dintre noi, fiecare jucător, trebuie să dea ceva, ceva în plus, ceva extra, pentru că poziția clubului în acest moment nu este una pe care cineva să o poată accepta. Miciun fan al lui Tottenham nu poate accepta această situație. Suntem conștienți de asta, dar nu este suficient să fim doar conștienți.

Situația nu este ușoară, pentru că, așa cum știți mai bine decât mine, avem mulți jucători accidentați, așa că trebuie mai întâi să găsim cel mai bun sistem care să se potrivească jucătorilor disponibili în acest moment. Este, așadar, un moment foarte important.

Poate suna ciudat, dar cred că lucrul pe care trebuie să ne concentrăm este antrenamentul. Antrenamentul de astăzi este cheia, pentru că, așa cum îmi place să spun întotdeauna, meciul de duminică este o consecință a antrenamentului. Trebuie să ne concentrăm pe acesta. Antrenorul trebuie să arate calea, direcția în care vrem să mergem și modul în care vrem să procedăm, iar jucătorii trebuie să accepte acest lucru și, împreună, astfel, ne pregătim. Pregătirea pe parcursul săptămânii este cel mai important lucru pentru duminică”, a spus Igor Tudor.