FC Botoșani se desparte în această iarnă de Alexandru Cîmpanu, care va ajunge în fotbalul chinez.

Alexandru Cîmpanu pleacă de la FC Botoșani

Valeriu Iftime a dezvăluit că a fost contactat de Alexandru Cîmpanu pentru a-i permite să plece în China, la Chongqing Lifan. Finanțatorul de la FC Botoșani a mărturisit că nu s-a putut opune, chiar dacă sportiv, plecarea lui Cîmpanu reprezintă o pierdere uriașă pentru moldoveni.

Cîmpanu merge initial sub formă de împrumut în China, iar FC Botoșani va încasa 50.000 de euro. Ulterior, dacă fotbalistul va confirma, chinezii vor plăti alte 200.000 de euro.

”Când un jucător are ofertă, la noi contează poziţia lui, în primul rând. Aveam acum nevoie de rezultate şi el era în formă. Nu am putut refuza şi i-am dat drumul. Ei dau 50.000 de euro acum, dar, dacă funcţionează, mai dau nişte bani la vară. Chinezul e chinez.

Deci putem ajunge până la 250.000 de euro. Este împrumut cu o clauză după un an de zile. Cea mai importantă temă e salariul lui. E foarte, foarte bun, zeci de mii de euro, peste ce ar lua la FCSB, de exemplu.

M-a rugat să îl las şi e deja liber, i-am dat drumul, chiar dacă sportiv mă loveşte. Am dormit prost astă noapte de când m-a sunat copilul. În general nu prea pot să rezist să nu ajut un fotbalist care ştiu că vrea mai mult. Asta este”, a spus Valeriu Iftime la Fanatik.