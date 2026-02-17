George Pușcaș (29 de ani) va semna cu Dinamo. Liber de contract din vară, atacantul a așteptat o ofertă mai bănoasă din China, dar acesta nu s-a mai materializat.

Andrei Nicolescu a confirmat deja înțelegerea dintre cele două părți, urmând ca atacantul care a evoluat la Inter Milano, Genoa și Reading să semneze, în curând, contractul cu noua sa echipă.

George Pușcaș poate debuta în trei săptămâni pentru Dinamo

Zeljko Kopic nu-l poate folosi, însă, imediat. Atacantul trebuie să se pună la punct cu pregătirea fizică și va fi apt peste aproximativ trei săptămâni. Cel mai probabil, Pușcaș poate juca direct în play-off pentru Dinamo.

”A fost o variantă de mai de mult, dar era greu să fie accesibilă. Am urmărit evoluția, am văzut că nu se întâmplă nimic și am insistat. Contează că l-a plăcut foarte mult Kopic, crede foarte mult în el. A văzut care sunt problemele. Sper ca noi să-l ajutăm pe el, iar el să ne ajute pe noi.

Are nevoie de trei săptămâni minimum pentru a se pune la punct. El mai avea ceva de finalizat, apropo de pubalgie, mai avea o ședință sau două și pe urmă trebuie să ne vedem să semnăm”, a spus Nicolescu, la Prima Sport.

Cota atacantului a scăzut drastic în ultimii ani. Dacă în 2020, pe vremea când juca la Reading, era evaluat la 6 milioane de euro, acum a ajuns la aproximativ 900.000 de euro.

George Pușcaș nu a mai înscris de aproape un an

Atacantul vine liber de contract după despărțirea de Bodrum FK și a acceptat un salariu mai mic pentru a reveni în prim-plan.

Totuși, vârful nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025 și va avea nevoie de timp pentru a intra în planurile antrenorului Zeljko Kopic.

Ultimul gol marcat de Pușcaș datează din 28 martie 2025, într-un meci cu Fenerbahçe, din penalty. Ultima reușită din acțiune a venit pe 21 februarie 2025, contra lui Hatayspor.