Panica la Liverpool! Unul din cei mai buni jucatori ai "cormoranilor" s-a accidentat in meciul cu Wolves! Anuntul facut de Klopp si cat va lipsi jucatorul

Liverpool a invins-o pe Wolves cu 2-1 in runda 24 din Premier League.

Liverpool s-a impus in deplasarea de la Wolves cu 2-1, multumita golurilor marcate de Henderson si Firmino. Pentru gazde a marcat Jimenez.

Unul din cei mai valorosi jucatori ai "cormoranilor", Sadio Mane, a fost inlocuit in minutul 33 dupa ce a acuzat o accidentare musculara. Jurgen Klopp a confirmat accidentarea si a declarat ca Mane nu va putea juca in urmatoarele trei meciuri pentru Liverpool.

Pentru "cormorani" urmeaza trei meciuri in urmatoarele sapte zile, cu Shrewsbury in Cupa Angliei, apoi cu West Ham si Southampton in Premier League.

"Cand nu a fost presiunea marae pe noi, anul asta sau anul trecut? Nu ma gandesc la asta. Ar trebui sa intreb cate puncte avem avans, asta e adevarul. Chiar am uitat, cu atatea meciuri, nici nu ma mai gandesc. Stiu ca jucam duminica cu Shrewsbury, miercuri cu West Ham si apoi stiu ca jucam sambata. Sunt trei meciuri in 7 zile, e mult. Stiu ca in aceasta seara l-am pierdut pe Sadio Mane, la asta ma gandesc. Asta e presiunea pe care o am, restul nu sunt presiuni", a spus Klopp dupa victoria cu Wolves.