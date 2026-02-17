GALERIE FOTO Real Madrid își schimbă sigla cu ocazia aniversării a 125 de ani! Cum va arăta noul echipament

Real Madrid își schimbă sigla cu ocazia aniversării a 125 de ani! Cum va arăta noul echipament La Liga
Real Madrid va împlini 125 de ani de existență anul viitor.

Cu această ocazie, echipa de pe Santiago Bernabeu a pregătit un echipament special pe care îl vor purta Kylian Mbappe, Vinicius, Jude Bellingham și celelalte staruri ale spaniolilor.

Real Madrid pregătește un echipament special pentru aniversarea a 125 de ani

Pentru o aniversare atât de specială, Real Madrid propune un echipament alb, așa cum a obișnuit în toți acești ani, însă de această dată, toate detaliile, vor fi colorate într-un gri foarte deschis.

FootyHeadlines a oferit primele imagini cu noul echipament, însă a ținut să menționeze faptul că, deocamdată, acesta este încă la stadiul de proiect și că aspectul final ar putea fi mult diferit.

Publicația a menționat că surse din club susțin că noul echipament ar putea veni cu o schimbare uriașă. Pentru cea de-a 125-a aniversare, Real Madrid ar putea reveni la prima siglă a clubului.

