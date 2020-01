"Nu este posibil asa ceva!" Jurgen Klopp le raspunde CRITICILOR care o acuza pe Liverpool ca nu trateaza Cupele cu seriozitate

Jurgen Klopp a rabufnit la conferinta de presa.

Antrenorul lui Liverpool a fost acuzat ca nu trateaza meciurile de Cupa cu seriozitate, deoarece a declarat recent ca va trimite copiii in teren in meciurile din Cupa, deoarece partidele din Premier League si cele din Cupa sunt programate foarte aproape unul de celalalt.

Jurgen Klopp a tinut sa motiveze deciziile sale si a raspuns criticilor in ultima conferinta de presa.

"Este despre ceea ce facem sa ne impunem punctul de vedere. Din nou, am spus ca daca oamenii spun ca sunt lenes in Cupe, nu este adevarat. Insa, nu este important ceea ce se spune, deoarece oricine are dreptul la opinia lui, nu am o problema cu asta. Nu pot face ceea ce vreau. Sunt responsabil pentru jucatorii mei, am decis pentru ei, pentru noi, pentru tot grupul.

Este pauza de la jumatatea sezonului si trebuie sa fie pauza pentru anul urmator, de asta are nevoie toata lumea. Daca reactionam mereu in acelasi mod, nu se schimba nimic si asta este doar o discutie. Am primit o gramada de mesaje de sustinere, nu e ca si cum toata lumea a fost intrebata, logic, insa mi-au trimis mesajele lor si au spus unele lucruri.

Toata lumea s-a aflat intr-o situatie similara atunci, asa cum suntem in fiecare an, incercand sa gasesti o modalitate sa termini sezonul. Este absolut normal, este meseria noastra, facem asta. Daca in aceste planuri pe termen lung exista o pauza la jumatatea sezonului, atunci asa ar trebui sa fie, o pauza, nu o poti lua cu o saptamana inainte sa o primesti. Nu este posibil", a declarat Jurgen Klopp la conferinta de presa.