"O sa ti-l aduc pentru ca este al tau!" Ce i-a spus capitanul lui Chelsea patronului dupa ce a castigat trofeul Champions League

Chelsea a reusit sa castige al doilea trofeu Champions League din istoria clubului. In 2003, cand Abramovich a devenit actionarul principal, echipa londoneza avea un palmares sarac. In 18 ani, omul de afaceri rus a adus pe Stamford Bridge 19 trofee, cele mai importante fiind cele doua Champions League, doua Europa League si 5 Premier League.

In iarna acesta, Abramovich a mai avut o mutare inspirata. L-a instalat pe Tuchel pe banca tehnica dupa s-a despartit de Lampard, iar antrenorul german a tinut sa il rasplateasca cu o noua Liga a Campionilor.

Omul de afaceri rus a asistat din tribuna la finala pe care Chelsea a disputat-o cu Manchester City. In ultimii ani, Abromovich nu a mai fost prezent la meciuri. Viza pentru Londra i-a expirat, iar oligarhul traieste in prezent in Tel-Aviv, in ultimii 3 ani fiind zarit doar la trei partide disputate de echipa sa: finala Europa League din 2019, un amical cu FC Salzburg din acelasi an si meciul cu Krasnodar, din decembrie 2020, din grupele Champions League.

Sambata seara, dupa ce au castigat trofeul celei mai importante competitii intercluburi din Europa, jucatorii lui Chelsea s-au indreptat catre patronul lor pentru a se bucura impreuna de un nou succes european, iar Azpilicueta i-a dedicat in intregime reusita lui Abramovich.

"Nu stiu unde este trofeul, dar o sa ti-l aduc pentru ca este al tau!", au fost cuvintele pe care capitanul lui Chelsea i le-a adresat omului de afaceri rus.

Cesar Azpilicueta to Roman Abramovic: "I don't know where the trophy is but I will bring it to you because it's yours" pic.twitter.com/MoGrxba0Vc