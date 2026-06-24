Arena din Hunedoara va intra în proces de modernizare, iar Corvinul va fi nevoită să joace la Arad și Petroșani până când noul stadion va fi gata. Abia în toamnă vor începe lucrările de demolare ale actualei arene, urmând ca termenul de execuție să fie de 22 de luni, spune președintele Sorin Cimpoca.

Încep lucrările la stadionul din Hunedoara: ”În septembrie se demolează”

Noul stadion al Corvinului ar urma să aibă o capacitate de 10.900 de locuri și va costa aproximativ 64 de milioane de euro. Un sfert din cheltuiala alocată pentru această lucrare va fi acoperită de autoritățle locale.

„Din informațiile pe care le am de la domnul primar, prin septembrie sau ceva de genul ar începe demolarea. Autoritățile locale ar vrea ca până la finalul anului să fie dărâmat, să fie pus 'la zero' ca să poate fi predat către Compania Națională de Investiții.

Cam astea sunt informațiile. După ce se demolează, termenul de execuție este de 22 de luni”, a spus Sorin Cimpoca, în exclusivitate pentru Sport.ro.