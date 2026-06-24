Arena din Hunedoara va intra în proces de modernizare, iar Corvinul va fi nevoită să joace la Arad și Petroșani până când noul stadion va fi gata. Abia în toamnă vor începe lucrările de demolare ale actualei arene, urmând ca termenul de execuție să fie de 22 de luni, spune președintele Sorin Cimpoca.
Încep lucrările la stadionul din Hunedoara: ”În septembrie se demolează”
Noul stadion al Corvinului ar urma să aibă o capacitate de 10.900 de locuri și va costa aproximativ 64 de milioane de euro. Un sfert din cheltuiala alocată pentru această lucrare va fi acoperită de autoritățle locale.
„Din informațiile pe care le am de la domnul primar, prin septembrie sau ceva de genul ar începe demolarea. Autoritățile locale ar vrea ca până la finalul anului să fie dărâmat, să fie pus 'la zero' ca să poate fi predat către Compania Națională de Investiții.
Cam astea sunt informațiile. După ce se demolează, termenul de execuție este de 22 de luni”, a spus Sorin Cimpoca, în exclusivitate pentru Sport.ro.
Actualul stadion din Hunedoara are 66 de ani. A fost deschis în 1960, iar în 2009 a fost renovat. Are o capacitate de 16.000 de locuri, iar în perioada 2011-2024 a purtat numele legendarului Michael Klein.
Corvinul Hunedoara, în cantonamentul din Slovenia
Nou-promovata se pregătește intens pentru noul sezon din Superliga României și a plecat deja în cantonament, acolo unde ar urma să dispute trei jocuri amicale, așa cum a anunțat clubul prin intermediul rețelelor de socializare:
- 24 iunie – NK Brinje Grosuplje, nou-promovată în prima ligă slovenă
- 28 iunie – Nagykanizsa FC, formație din liga secundă a Ungariei
- 2 iulie – FC Koper, vicecampioana Sloveniei
Corvinul Hunedoara, în această perioadă de mercato
Antrenor - Florin Maxim (confirmat)
Veniri - Renato Espinosa (Unirea Slobozia / gratis), Andrey Fabry (FCU Cluj / gratis), Mohammad Abualnadi (Selangor FC / gratis), Denis Hrezdac (UTA Arad / împrumutat), Adrian Frănculescu (CFR Cluj / împrumutat), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat)
Reveniri după împrumuturi - Flavius Iacob (UTA Arad), Andrei Mutuligă (CFR Simeria)
Plecări - Szabolcs Kilyen (FC Bihor / gratis), Ricardo Pădurariu (FCSB / împrumut expirat), Codruț Sandu (Rapid / împrumut expirat), Emmanuel Okoro (CFR Cluj / împrumut expirat), Muhammed Hayatu (CFR Cluj / împrumut expirat), Luca Bărbulescu (FC Dinamo / împrumut expirat)