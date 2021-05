"Am reusit! Wow!" Thomas Tuchel, euforic dupa ce Chelsea a castigat Champions League

Thomas Tuchel a castigat finala Champions League alaturi de Chelsea.

Antrenorul german este la cea de-a doua finala consecutiva. Anul trecut acesta s-a aflat pe banca lui PSG, iar echipa sa a pierdut finala in fata lui Bayern Munchen.

Tuchel considera ca Chelsea a triumfat in finala Champions League datorita faptului ca fotbalistii sai au aratat mai multa daruire.

"Sa impartasesc aceste momente cu toata lumea e incredibil. Am reusit. Wow. Nu stiu cum sa ma simt. Ma simt recunoscator ca am ajuns la a doua finala de Champions League. Ma simt diferit. Am fost... Am simtit ca ne apropiem de trofeu

Jucatorii au fost determinati sa castige acest trofeu. Am vrut sa le punem probleme. Am incurajat pe toata lumea sa intre, sa aiba curaj si sa lovim pe contraatac. A fost un joc dur, de bataie, un joc fizic, dar jucatorii s-au ajutat reciproc.

Noi am fost puternici in duelurile unul la unul si am revenit. Am avut cateva ocazii inainte de pauza.

In repriza secunda am stiu ce va urma. Am stat in ghetele noastre si sunt bucuros ca am reusit", a spus Thomas Tuchel, la finalul meciului cu City.

