Nighael Ceaser (26 de ani) va continua în Germania, după ce a semnat cu Niners Chemnitz, formație din Basketball Bundesliga.

Clubul german a anunțat marți transferul pivotului american, care a semnat un contract valabil până în vara anului 2027.

„Alături de echipa din Transilvania, jucătorul care evoluează de obicei pe postul de pivot nu numai că a câștigat dubla națională, dar a reușit și o mică surpriză în optimile de finală ale EuroCup, când s-a impus în deplasare cu 100:82 în fața echipei Buducnost VOLI Podgorica, fostul adversar din grupă al echipei din Chemnitz, Ceaser înregistrând șapte puncte, opt recuperări și trei pase decisive. Chiar și în sferturile de finală, Cluj-Napoca a fost la un pas de a crea senzația, pierzând la Bahcesehir Istanbul la diferență minimă, cu 72:75”, au scris cei de la Chemnitz.

Nighael Ceaser a semnat în Bundesliga

Baschetbalistul originar din Houston a ajuns la Cluj în noiembrie 2025, după experiența de la KK Igokea. În total, Ceaser a disputat 44 de meciuri în tricoul alb-negru, dintre care 31 în Liga Adriatică și EuroCup.