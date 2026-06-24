OFICIAL A prins transferul în Bundesliga după sezonul de vis cu „U” Cluj: „Succes în noul capitol al carierei!”

A prins transferul în Bundesliga după sezonul de vis cu „U” Cluj: „Succes în noul capitol al carierei!” Baschet
SPORT.RO
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U-BT Cluj-Napoca se desparte de unul dintre jucătorii care au contribuit la câștigarea titlului de campioană a României în sezonul recent încheiat. 

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U-BT Cluj-Napocabasketball bundesligaNighael Ceaser
Din articol

Nighael Ceaser (26 de ani) va continua în Germania, după ce a semnat cu Niners Chemnitz, formație din Basketball Bundesliga.

Clubul german a anunțat marți transferul pivotului american, care a semnat un contract valabil până în vara anului 2027.

„Alături de echipa din Transilvania, jucătorul care evoluează de obicei pe postul de pivot nu numai că a câștigat dubla națională, dar a reușit și o mică surpriză în optimile de finală ale EuroCup, când s-a impus în deplasare cu 100:82 în fața echipei Buducnost VOLI Podgorica, fostul adversar din grupă al echipei din Chemnitz, Ceaser înregistrând șapte puncte, opt recuperări și trei pase decisive. Chiar și în sferturile de finală, Cluj-Napoca a fost la un pas de a crea senzația, pierzând la Bahcesehir Istanbul la diferență minimă, cu 72:75”, au scris cei de la Chemnitz.

Nighael Ceaser a semnat în Bundesliga

Baschetbalistul originar din Houston a ajuns la Cluj în noiembrie 2025, după experiența de la KK Igokea. În total, Ceaser a disputat 44 de meciuri în tricoul alb-negru, dintre care 31 în Liga Adriatică și EuroCup.

În ABA League a înregistrat medii de 9,5 puncte, 5,5 recuperări și 1,6 pase decisive pe meci. În EuroCup a evoluat în 12 partide și a avut medii de 7,5 puncte și 5,5 recuperări.

Pe plan intern, americanul a bifat toate cele 10 meciuri din Liga Națională și cele trei partide din Final 8-ul Cupei României.

„U-Banca Transilvania nu îl va avea în lot pentru sezonul următor pe Nighael Ceaser. Pe această cale îi mulțumim pentru sezonul 2025-2026 și îi urăm succes în noul capitol al carierei”, au transmis reprezentanții clubului din Cluj,

Înainte de experiențele din Bosnia și România, Ceaser a mai evoluat în Finlanda și Cehia, unde a câștigat titlul național alături de ERA Nymburk.

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