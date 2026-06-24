EXCLUSIV Țara calificată la CM 2026 cu jucători cu joburi part-time: „Dimineața mergeau la muncă, seara veneau la antrenament”

Țara calificată la CM 2026 cu jucători cu joburi part-time: „Dimineața mergeau la muncă, seara veneau la antrenament” CM 2026
Ionut Stoica
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Iordania participă la CM 2026.

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alin chitaAl Faisaly AmmanIordaniaCM 2026
Din articol

Deși nu are tradiția marilor puteri ale fotbalului, reprezentativa din Orientul Mijlociu a reușit să obțină calificarea la turneul final găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic.

Cu ocazia pauzei internaționale, Sport.ro a stat de vorbă cu Alin Chița (48 de ani), fost fundaș în Liga 1 și antrenor cu experiență la Dinamo, Rapid, CFR Cluj sau CS Mioveni, care a evoluat în trecut chiar în fotbalul iordanian.

Puțini își mai amintesc că fostul fundaș a ajuns în 2010 la Al-Faisaly Amman, unul dintre cele mai titrate cluburi din Iordania, după o experiență petrecută în China la TJ Jinmen Tiger.

Cum arăta fotbalul în Iordania: „Ne pregăteam seară, era foarte cald!”

Alin Chița a povestit pentru Sport.ro cum arăta fotbalul iordanian în perioada în care a evoluat acolo și a dezvăluit că mulți dintre fotbaliști aveau și alte locuri de muncă pe lângă fotbal.

„Am ajuns în Iordania prin prisma impresarului care mă dusese în China. Mi-a facilitat accesul acolo și am zis: de ce nu? În general, valoarea campionatului este dată de jucătorii străini. Mulți dintre fotbaliști aveau și un job. Dimineața mergeau la muncă, iar seara veneau la antrenament. Și noi ne pregăteam seara, pentru că era foarte cald”, a povestit fostul fundaș.

  • Alin Chița, în perioada petrecută în Orient

Chița a explicat că, deși sportul este apreciat în Iordania, fotbalul nu ocupă locul central pe care îl are în România sau în alte țări din regiune, precum Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite.

„Lumea iubește sportul și acolo, dar fotbalul nu este văzut la același nivel. Nu există investițiile uriașe pe care le vedem în alte campionate din zona Golfului”, a adăugat acesta.

În prezent, Iordania participă la Cupa Mondială și face parte din grupa J, alături de Argentina, Austria și Algeria. După primele două etape, iordanienii ocupă ultimul loc, fără punct, după înfrângerile cu Algeria (1-2) și Austria (1-3).

„Măcar ei sunt la Mondial. Noi privim de acasă. Și nu doar noi, sunt și țări mult mai galonate, cum este Italia, unde fotbalul e religie”, a concluzionat Alin Chița pentru Sport.ro.

  • Alin Chița, în perioada sa la FC Argeș

Clubul la care a evoluat românul, Al-Faisaly Amman, este una din marile forțe din Iordania. Formația are în palmares 35 de titluri de campioană și 21 de Cupe ale Iordaniei, iar sezonul trecut a terminat pe locul secund în campionat, la șase puncte în spatele liderului Al Hussein.

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