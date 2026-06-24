Deși nu are tradiția marilor puteri ale fotbalului, reprezentativa din Orientul Mijlociu a reușit să obțină calificarea la turneul final găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic.

Cu ocazia pauzei internaționale, Sport.ro a stat de vorbă cu Alin Chița (48 de ani), fost fundaș în Liga 1 și antrenor cu experiență la Dinamo, Rapid, CFR Cluj sau CS Mioveni, care a evoluat în trecut chiar în fotbalul iordanian.

Puțini își mai amintesc că fostul fundaș a ajuns în 2010 la Al-Faisaly Amman, unul dintre cele mai titrate cluburi din Iordania, după o experiență petrecută în China la TJ Jinmen Tiger.

Cum arăta fotbalul în Iordania: „Ne pregăteam seară, era foarte cald!”

Alin Chița a povestit pentru Sport.ro cum arăta fotbalul iordanian în perioada în care a evoluat acolo și a dezvăluit că mulți dintre fotbaliști aveau și alte locuri de muncă pe lângă fotbal.

„Am ajuns în Iordania prin prisma impresarului care mă dusese în China. Mi-a facilitat accesul acolo și am zis: de ce nu? În general, valoarea campionatului este dată de jucătorii străini. Mulți dintre fotbaliști aveau și un job. Dimineața mergeau la muncă, iar seara veneau la antrenament. Și noi ne pregăteam seara, pentru că era foarte cald”, a povestit fostul fundaș.