Milionarul Abramovich, pe modelul Becali?! :)) Hudson-Odoi a fost schimbat la doar 20 de minute dupa ce intrase pe teren!

Chelsea a jucat in deplasare cu Southampton in etapa cu numarul 25 din Premier League.

Intrucat echipa sa era condusa la pauza cu 1-0 dupa golul marcat de Minamino in minutul 33, Thomas Tuchel a fost obligat sa schimbe ceva in echipa sa, astfel ca l-a introdus din primul minut al reprizei secunde pe Callum Hudson-Odoi in locul lui Tammy Abraham.

Chelsea a reusit sa egaleze in minutul 54 prin Mason Mount care a transformat o lovitura de la 11 metri, insa antrenorul german nu s-a multumit cu acest gol si a incercat sa faca si alte schimbari in incercarea de a castiga meciul.

Asa ca in minutul 76 Tuchel a facut alte doua schimbari. Germanul i-a introdus pe teren pe Ziyech si Jorginho in locul Kovacic si, surpriza, Hudson-Odoi, cel ce intrase la pauza.

Fotbalistul englez a bifat asadar doar 20 de minute pe teren in contextul in care nu a suferit vreo accidentare.

"Nu am fost multumit de energia pe care a aratat-o, de atitudine si de contra-pressingul pe care l-a facut", a declarat Thomas Tuchel dupa meciul incheiat 1-1.