Cristiano Ronaldo l-a indus în eroare pe Zlatan Ibrahimovic: ”Cristiano, prietene...”

Cristiano Ronaldo l-a indus în eroare pe Zlatan Ibrahimovic: ”Cristiano, prietene...” CM 2026
SPORT.RO
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Starul lusitanilor, Cristiano Ronaldo, care a fost extrem de criticat pentru prestația din primul meci de la turneul final, cu Congo, scor 1-1, a reușit o dublă.

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Din articol

După al doilea gol al portughezului, Cristiano Ronaldo a strigat ”M-am întors”, iar ”anunțul” cvintuplului câștigător al Balonului de Aur i-a provocat confuzie lui Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic, uimit de Cristiano Ronaldo

 Fostul atacant suedez a mărturisit că a fost luat prin surprindere de reacția portughezului, având în vedere că Ronaldo s-a aflat întotdeauna în centrul atenției, chiar și atunci când evoluțiile sale nu au fost la un nivel foarte bun. 

Am fost puțin confuz când am auzit asta. «M-am întors»? Înapoi de unde, mai exact? Cristiano nu a părăsit niciodată lumina reflectoarelor, nici măcar o singură zi. Dacă marchezi două goluri și strigi «m-am întors», sună de parcă ai fi dispărut timp de zece ani și ai fi reapărut brusc de pe altă planetă. Cristiano a jucat, a înscris, a doborât recorduri și a fost în centrul atenției tot timpul. De aceea m-a făcut să râd.

Lumea fotbalului vorbește despre el în fiecare săptămână, fundașii încă își fac griji când îl întâlnesc, iar stadioanele sunt în continuare pline pentru a-l vedea. Asta nu seamănă deloc cu imaginea unui jucător care a plecat vreodată. Poate a vrut să spună că s-a întors pentru a reduce la tăcere criticii. Dacă asta a fost intenția, atunci este în regulă.

Dar Cristiano Ronaldo care își anunță revenirea este ca și cum soarele ar anunța că va răsări mâine. Adevărul este că jucătorii își petrec carierele încercând să ajungă la nivelul său de relevanță. Chiar și în zilele mai liniștite, oamenii vorbesc despre el mai mult decât despre majoritatea celorlalți fotbaliști.

Așa că, atunci când am auzit «m-am întors», m-am gândit: Cristiano, prietene... tu nu ai plecat niciodată. Toți ceilalți încă încearcă să te ajungă din urmă. A fost un meci făcut parcă special pentru portughezi, în care puteau marca multe goluri”, a spus Zlatan Ibrahimovic, conform AS.com.

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