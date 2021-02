Abramovich face ORICE pentru ca Chelsea sa revina in top! Suma IMENSA pe care i-o pune lui Tuchel la dispozitie pentru transferuri! Haaland este principala tinta

Chelsea are probleme in Premier League in ciuda faptului ca a cheltuit in vara aproape 250 de milioane de euro.

Echipa antrenata la acel moment de Frank Lampard i-a transferat pe Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech, Ben Chilwell si Edouard Mendy, in vreme ce pe Thiago Silva l-a adus liber de contract, insa se afla doar pe locul 5 in Premier League, la 16 puncte distanta de liderul Manchester City.

Totusi, odata cu venirea lui Thomas Tuchel, londonezii sunt pe un trend ascendent, reusind 4 victorii si doua egaluri in ultimele sase etape.

Astfel, Roman Abramovich simte ca sub conducerea antrenorului german ar putea redeveni o forta in Europa si incearca sa dea asaltul final in perioada de transferuri din vara.

Potrivit The Sun, miliardarul rus urmeaza sa ii puna la dispozitie un buget de transferuri de 260 de milioane de lire sterline, aproximativ 300 de milioane de euro, pentru a castiga din nou titlul in Premier League si Champions League.

Sursa citata anunta de asemenea ca principala tinta a londonezilor este Erling Haaland. Atacantul norvegian al Borussiei Dortmund va avea incepand cu vara lui 2022 o clauza de reziliere de 75 de milioane de euro.

Tutto Mercato anunta ca Thomas Tuchel va dispune de acesti bani pentru transferuri indiferent daca va califica echipa in Champions League in acest sezon sau nu.