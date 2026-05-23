Spaniolul César Azpilicueta a anunţat că îşi încheie cariera după două decenii şi 800 de meciuri disputate ca fotbalist profesionist.

Fundaşul în vârstă de 36 de ani a fost format la Osasuna, înainte de a se alătura echipei Olympique de Marseille în 2010. A jucat două sezoane sub culorile echipei din Marsilia înainte de a se alătura clubului Chelsea, pentru care a disputat peste 500 de meciuri în unsprezece ani.

O adevărată legendă a echipei Chelsea, Azpilicueta a părăsit Londra în 2023 pentru a se întoarce în Spania, de data aceasta la Atlético Madrid, înainte de a-şi încheia cariera la FC Sevilla.

Într-o postare pe Instagram, spaniolul cu 44 de selecţii la „La Roja” a asigurat că, după „atâţia ani în care mi-am trăit visul, simt că este timpul să deschid un nou capitol din viaţa mea”.

„Sunt recunoscător pentru fiecare moment: victoriile, înfrângerile grele, provocările şi, mai ales, pentru oamenii pe care i-am întâlnit şi prietenii pe care mi i-am făcut de-a lungul drumului”, a declarat César Azpilicueta.

Fundaşul a câştigat majoritatea trofeelor sale la Chelsea, printre care două titluri de campion al Angliei, o Cupă a Angliei, o Ligă a Campionilor (2021) şi o Ligă Europa (2019).

news.ro