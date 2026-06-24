VIDEO EXCLUSIV Drăgușin, greșeala carierei? "Îmi pare rău că trebuie să o spun. Eu asta aș fi făcut în locul lui"

Drăgușin, greșeala carierei? &quot;Îmi pare rău că trebuie să o spun. Eu asta aș fi făcut în locul lui&quot; Stranieri
SPORT.RO
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Radu Drăgușin (24 de ani) a încheiat un nou sezon cu minute puține la Tottenham, iar concurența din sezonul viitor se anunță și mai aprigă.

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TottenhamBayern MunchenEmil SandoiPoveștile sport.roradu dragusin
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Adus de Tottenham în ianuarie 2024, de la Genoa, Drăgușin a strâns în total 48 de meciuri la Tottenham în cele două sezoane și jumătate. A fost titularizat cu precădere în perioadele în care Cristian Romero sau Micky van de Ven au fost indisponibili, iar o accidentare gravă la genunchi l-a scos din circuit aproape un an.

Emil Săndoi: "Eu, în locul lui Drăgușin, aș fi ales Bayern Munchen"

Drăgușin nu a avut parte de mai multe minute nici sub comanda noului manager Roberto De Zerbi. Italianul l-a folosit doar pe finalul a două partide din Premier League.

Situația lui Drăgușin a fost comentată și de Emil Săndoi (61 de ani), la emisiunea Poveștile Sport.ro. Fostul selecționer al României U21 crede că o alegere mult mai bună pentru fundașul României ar fi fost Bayern Munchen, bavarezii concurând în 2024 cu Tottenham pentru semnătura sa. Totuși, Drăgușin a spus în mai multe rânduri că visul său a fost acela de a juca în Premier League.

"Sunt foarte importante alegerile pe care le faci. Acolo, la Tottenham, e un grup de fundași centrali - Romero și Van de Ven. La echipa națională a Olandei, pe Van de Ven îl trece fundaș stânga. La Tottenham, antrenorii au preferat acest cuplu. E adevărat, și Drăgușin a crescut foarte mult. 

Romero e un lider de echipă, iar Van de Ven are niște calități fizice la care poate e fundașul numărul 1 din lume - ce viteză poate să aibă, ce reacții, ce forță de pătrundere! Și e și de picior stâng, încă un avantaj în plus.

Ca să fiu sincer, îmi pare rău că trebuie să o spun. Eu, în locul lui Drăgușin, aș fi ales Bayern Munchen. Bayern Munchen înseamnă mult mai mult în campionatul Germaniei decât ce înseamnă sau va însemna Tottenham în Premier League", a spus Emil Săndoi, la Poveștile Sport.ro.

Concurență tot mai mare pentru Drăgușin la Tottenham

Tottenham s-a salvat dramatic de la retrogradare, iar în primele zile ale ferestrei de mercato a transferat deja doi fundași centrali: olandezul Jean Paul van Hecke, de la Brighton, pentru 60 de milioane de euro, și argentinianul Marcos Senesi, de la Bournemouth, liber de contract.

Pe lângă cei doi, la Tottenham va reveni tânărul croat Luka Vuskovic (19 ani), care a impresionat la Hamburg, unde a fost împrumutat.

În afara celor trei stoperi menționați, Tottenham îi mai are la dispoziție pe Micky van de Ven, Cristian Romero, Kevin Danso și Ben Davies pentru postul de fundaș central.

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