Adus de Tottenham în ianuarie 2024, de la Genoa, Drăgușin a strâns în total 48 de meciuri la Tottenham în cele două sezoane și jumătate. A fost titularizat cu precădere în perioadele în care Cristian Romero sau Micky van de Ven au fost indisponibili, iar o accidentare gravă la genunchi l-a scos din circuit aproape un an.

Emil Săndoi: "Eu, în locul lui Drăgușin, aș fi ales Bayern Munchen"

Drăgușin nu a avut parte de mai multe minute nici sub comanda noului manager Roberto De Zerbi. Italianul l-a folosit doar pe finalul a două partide din Premier League.

Situația lui Drăgușin a fost comentată și de Emil Săndoi (61 de ani), la emisiunea Poveștile Sport.ro. Fostul selecționer al României U21 crede că o alegere mult mai bună pentru fundașul României ar fi fost Bayern Munchen, bavarezii concurând în 2024 cu Tottenham pentru semnătura sa. Totuși, Drăgușin a spus în mai multe rânduri că visul său a fost acela de a juca în Premier League.

"Sunt foarte importante alegerile pe care le faci. Acolo, la Tottenham, e un grup de fundași centrali - Romero și Van de Ven. La echipa națională a Olandei, pe Van de Ven îl trece fundaș stânga. La Tottenham, antrenorii au preferat acest cuplu. E adevărat, și Drăgușin a crescut foarte mult.

Romero e un lider de echipă, iar Van de Ven are niște calități fizice la care poate e fundașul numărul 1 din lume - ce viteză poate să aibă, ce reacții, ce forță de pătrundere! Și e și de picior stâng, încă un avantaj în plus.

Ca să fiu sincer, îmi pare rău că trebuie să o spun. Eu, în locul lui Drăgușin, aș fi ales Bayern Munchen. Bayern Munchen înseamnă mult mai mult în campionatul Germaniei decât ce înseamnă sau va însemna Tottenham în Premier League", a spus Emil Săndoi, la Poveștile Sport.ro.