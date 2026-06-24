Ce situație! Liverpool și PSG s-au înțeles cu același jucător

Extrema stângă a lui RB Leipzig a stârnit interesul cluburilor importante și este de așteptat ca o mutare să aibă loc după Campionatul Mondial, acolo unde Diomande este prezent cu naționala din Coasta de Fildeș.
Yan Diomande s-a înțeles cu Liverpool și PSG
Între timp, negocierile sunt în derulare, iar reprezentanții lui Diomande ar fi bătut palma cu două cluburi, scrie MediaFootInside. Liverpool și PSG l-au convins pe puștiul de 19 ani, urmând ca acum cele două să ”liciteze” pentru transfer.
Rămâne de văzut ce sumă va cere Leipzig pentru a renunța la puștiul-minune transferat în urmă cu doar un an de la Leganes, pentru 20 de milioane de euro.
În sezonul precedent din Bundesliga, Yan Diomande a marcat 12 goluri și a oferit nouă pase decisive în 33 de apariții. El a mai punctat o dată și a înregistrat o pasă de gol în trei apariții din Cupa Germaniei.
Sora lui Diomande, ucisă în urmă cu un an
În urmă cu un an, Roxane, sora de doar 15 ani a fotbalistului Yan Diomande, a murit după ce i-a fost pusă otravă în băutură. Într-o scrisoare emoționantă publicată pe platforma The Players’ Tribune, mijlocașul a vorbit deschis despre impactul acestei tragedii asupra vieții sale.
„Acum nu mai simt nimic. E ca și cum nu aș fi om. De când ai murit, sunt complet gol”, a transmis Diomande.
Văzut în anturajul naționalei drept un potențial urmaș al lui Didier Drogba, fotbalistul ivorian a promis că va folosi platforma oferită de fotbalul mondial pentru a duce mai departe amintirea surorii sale.
„Nu mai privesc asta ca pe un joc. Ci mai degrabă ca pe o scenă. Este oportunitatea mea de a arăta întregii lumi ceea ce tu ai văzut în mine. De fiecare dată când marchez, mă asigur că toată lumea îți va cunoaște numele. Mă asigur că nu te vor uita.
Nu încerc să uit, pentru că știu că oricum nu aș reuși. Singurul lucru pe care îl pot face este să folosesc durerea pentru a munci și mai mult și să realizez tot ceea ce am visat împreună”, a zis fotbalistul african.