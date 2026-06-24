Ce situație! Liverpool și PSG s-au înțeles cu același jucător

Extrema stângă a lui RB Leipzig a stârnit interesul cluburilor importante și este de așteptat ca o mutare să aibă loc după Campionatul Mondial, acolo unde Diomande este prezent cu naționala din Coasta de Fildeș.

Yan Diomande s-a înțeles cu Liverpool și PSG

Între timp, negocierile sunt în derulare, iar reprezentanții lui Diomande ar fi bătut palma cu două cluburi, scrie MediaFootInside. Liverpool și PSG l-au convins pe puștiul de 19 ani, urmând ca acum cele două să ”liciteze” pentru transfer.

Rămâne de văzut ce sumă va cere Leipzig pentru a renunța la puștiul-minune transferat în urmă cu doar un an de la Leganes, pentru 20 de milioane de euro.

În sezonul precedent din Bundesliga, Yan Diomande a marcat 12 goluri și a oferit nouă pase decisive în 33 de apariții. El a mai punctat o dată și a înregistrat o pasă de gol în trei apariții din Cupa Germaniei.