Prima adversară a „tricolorelor” este reprezentativa Canadei, iar partida va putea fi urmărită pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Turneul final se desfășoară în perioada 24 iunie - 6 iulie, la Jinzhong, și reunește la start 32 de echipe naționale.

România face parte din grupa C, alături de Germania, Brazilia și Canada. După duelul cu nord-americancele, echipa pregătită pentru această competiție va întâlni Brazilia pe 25 iunie și Germania pe 27 iunie.

România - Canada, de la 13:30

Obiectivul este calificarea în grupele principale, acolo unde vor ajunge primele două clasate din fiecare serie. Ulterior, cele mai bune opt echipe ale competiției vor avansa în sferturile de finală.

Naționala noastră a cucerit de două ori titlul mondial la categoria U20, în 1995 și 1999. Cea mai recentă medalie a venit în 2016, când „tricolorele” au obținut bronzul mondial.

Programul României în grupa C:

24 iunie: România - Canada (13:30)

- Canada (13:30) 25 iunie: România - Brazilia

- Brazilia 27 iunie: România - Germania

Lotul României pentru Campionatul Mondial U20