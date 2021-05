Imaginile bucuriei la Porto! 'Zidul' Kante, protagonist la finalul meciului! Jucatorii lui Chelsea au sarbatorit in stil mare castigarea Champions League

Chelsea s-a impus cu 1-0 in finala cu Manchester City si a castigat trofeul Champions League dupa o pauza de noua ani.

Golul victoriei a fost marcat de Havertz, in minutul 42. Mount i-a pasat lui Havertz, care a profitat de iesirea hazardata a lui Ederson si a trimis balonul peste portar!

La finalul meciului, fotbalistii au sarbatorit pe gazon castigarea trofeului.

Zouma si Kante au oferit faza serii. Dupa fluierul final. Fundasul lui Chelsea l-a purtat pe brate pe N'Golo.

The moment of glory for Chelsea ????

[???? @DAZN_CA] #UCL #UCLfinal pic.twitter.com/cfaoI1kLlZ