Abramovich s-a dezlantuit la golul lui Havertz! Imagini senzationale cu patronul lui Chelsea in tribune

Roman Abramovich a revenit in tribune dupa o perioada lunga de timp.

Pantronul lui Chelsea a mai fost prezent in tribune la doar trei partide pe care clubul sau le-a disputat in ultimii trei ani: finala Europa League, amicalul cu Salzburg din 2019 si deplasarea cu Krasnodar, in 2020, din grupele Champions League.

Abramovich a parasit Londra dupa ce i-a expirat viza si s-a stabilit la Tel-Aviv, iar in acest context i-a fost dificil sa mai ia parte la meciurile echipei sale.