Ziua de marți programează partide importante pentru configurația finală a grupelor. De la ora 14:00, „virușii verzi” de la Sănătatea Cluj primesc vizita Petrolului Ploiești. Prahovenii vin după un egal obținut recent în Giulești (scor 1-1), rezultat care le-a dat încredere.

Situația în Grupa B este tensionată. Petrolul ocupă locul 5, cu un singur punct acumulat în două partide, având un golaveraj de 1-5. De cealaltă parte, gazdele de la Sănătatea Cluj sunt pe locul 6, fără punct și cu două înfrângeri consecutive.

În ultima confruntare dintre cele două echipe (30.10. 20219) scorul a căpătat proporții astronomice, Petrolul reușind să se impună cu un categoric 7-0.

Argeșul vrea să-și securizeze calificarea

Seara, de la ora 20:00, atenția se mută pe stadionul „Stefan Dobay”, unde CSC Dumbrăvița întâlnește pe FC Argeș. Piteștenii au un parcurs excelent în Grupa A, aflându-se pe locul 2 cu maximum de puncte, șase, după primele două etape.

Gazdele de la Dumbrăvița stau la pândă pe locul 4, cu 3 puncte, și speră să producă surpriza. Istoricul confruntărilor directe este de partea argeșenilor, care s-au impus în ultimul meci direct, disputat în martie 2025, cu scorul de 2-1.