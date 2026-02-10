A ieșit soarele și pe strada lui Radu Drăgușin! În sfârșit și în toiul iernii. Pentru că, după 11 luni de coșmar, în care a fost „tras pe dreapta“ din cauza unei accidentări, plus toată luna ianuarie, în care s-a speculat pe marginea plecării sale de la Tottenham, acum românul vede luminița de la capătul tunelului.

Stoperul nostru a început să prindă tot mai multe minute, la formația londoneză. Etapa trecută, a fost introdus din minutul 32, în înfrângerea cu Manchester United (0-2). Iar diseară, Drăgușin va avea o nouă șansă: pentru că va fi titular, în Premier League! Practic, mai toate site-urile din Anglia, care au publicat deja avancronica meciului Tottenham – Newcastle (diseară, ora 21:30, VOYO) au confirmat includerea lui Radu Drăgușin în formula de start.

Radu Drăgușin, anunțat titular în Tottenham – Newcastle, live pe VOYO

Jurnaliștii de la „The Standard“ chiar au alocat un capitol separat pentru iminenta revenire a lui Drăgușin, în primul 11, în Premier League.

„Romero e suspendat patru etape, după eliminarea sa pe Old Trafford în weekend, iar Udogie e pe bară, după încă o accidentare. Kevin Danso e, de asemenea, la mai multe săptămâni distanță de a reveni după o problemă la deget. Așadar, Radu Drăgușin poate fi titularizat“, a scris „The Standard“. În același articol a fost oferită și formula pe care o poate alinia Thomas Frank, în meciul Tottenham – Newcastle:

Tottenham (4-3-3-): Vicario - Gray, Dragusin, Van de Ven, Spence - Gallagher, Palhinha, Sarr - Odobert, Solanke, Simons

Accidentați și suspendați la Tottenham: Maddison, Kulusevski, Bentancur, Kudus, Richarlison, Davies, Porro, Bergvall, Danso, Udogie, Romero

De la ora 21:30, Sport.ro va oferi meciul Tottenham – Newcastle în format LIVE VIDEO!